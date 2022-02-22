С флагами и лозунгами: в центре Мариуполя местные собрались на акцию поддержки целостности Украины

С флагами и лозунгами: в центре Мариуполя местные собрались на акцию поддержки целостности Украины

Сегодня, 22 февраля, мариупольцы планируют снова собраться на акцию поддержки своей страны.

В понедельник, 21 февраля, жители Мариуполя вышли на театральную площадь с сине-желтыми флагами и плакатами на акцию поддержки целостности Украины.

Как пишет местное издание Mrpl.city, около двух десятков человек с лозунгами на плакатах: "Мариуполь – это Украина!" выразили поддержку суверенитету и целостности Украины после того, как президент России Владимир Путин объявил о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".

фото/Вячеслав Твердохлеб, mrpl.city

Собраться еще раз на акцию мариупольцы намерены сегодня, 22 февраля.

"Мариуполь — это Украина, мы не хотим в "ДНР" или Россию. Берите с собой государственные флаги, плакаты и боевое настроение", – говорится в сообщении.

фото/Вячеслав Твердохлеб, mrpl.city

Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Сегодня, 22 февраля, Совет Федерации РФ проголосовал за признание "ЛДНР" и ратифицировал договор о дружбе.

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