"С фрегата могли бомбить Украину, это сдержанный ответ" – ISW об "атаке" на Черноморский флот РФ в Крыму

В ударе по военным кораблям РФ есть смысл, поскольку усилилась российская кампания по ударам по энергетической инфраструктуре Украины, говорят в ISW.

В Украины есть право наносить удары по военным целям в незаконно аннексированном Россией украинском Крыму, в частности по судам и технике Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе, особенно после массированных атак оккупантов на гражданские объекты в украинских городах.

Об этом в своем новом отчете отмечает Институт изучения войны (ISW).

"Нападения на военные судна во время войны являются законными актами войны, а не террористическими атаками", — говорится в сообщении.

Там напоминают, что 29 октября фрегат класса "Адмирал Григорьевич" Черноморского флота РФ, мол, подвергся атаке возле Севастополя. По мнению специалистов ISW, к этому, вероятно, могут быть причастны украинские силы, что могло быть пропорциональным и сдержанным ответом после массированных бомбардировок украинских городов оккупантами.

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"Решение Украины сейчас нацелиться на фрегат "Калибр" имеет смысл, учитывая активизацию российских ударов беспилотниками и ракетами по украинской энергетической инфраструктуре. Если бы Киев отдал приказ об этой атаке, это было бы пропорциональным, даже сдержанным ответом на широкую российскую кампанию стратегических бомб гражданские цели по всей Украине за последние несколько недель", – считают аналитики.

Американские аналитики указывают, что не владеют подлинной информацией о том, насколько серьезные повреждения получил Черноморский флот в результате взрывов, но предполагают, что россияне традиционно врут о потерях так, как это было с крейсером "Москва" в апреле.

Отмечается, что в состав Черноморского флота входят три фрегата такого класса, и все они способны запускать ракеты "Калибр".

Отметим, что официально Украина пока не подтверждала уничтожение кораблей Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте 29 октября. Впрочем, стоит заметить, что после незаконной аннексии россияне превратили украинский полуостров в военную базу и сейчас регулярно запускают ракеты по мирным городам Украины, убивая гражданских.

Взрывы в Крыму

В последнее время в оккупантов в Крыму стало больше "хлопков", а пропагандисты придумывают все новые оправдания.

Так, 29 октября оккупанты заявили, что якобы Черноморский флот РФ "отражал атаку беспилотников" над Севастопольской бухтой. После так называемой "атаки" БПЛА в Севастополе захватчики отключили в городе все камеры видеонаблюдения.

А МИД России объявил, что Россия приостанавливает свое участие в зерновом соглашении.

В то же время военный эксперт Павел Нарожный говорит, что столб дыма характерен для долгосрочного горения какого-то крупного объекта – вертолета, корабля, подводной лодки, состава топлива.

В Офисе президента Украины пошутили над оккупантами и призывали их не паниковать.

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