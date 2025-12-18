С фронта поступили тревожные новости: в DeepState раскрыли детали

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

Реклама

На фронте оккупанты продвинулись около четырех населенных пунктов. В частности, войска РФ имеют успех в Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщил мониторинговый аналитический проект DeepState.

«Враг имеет продвижение вблизи сел Звановка и Ровно и в городе Покровске Донецкой области. Россияне также имеют успех у населенного пункта Дачное Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

Реклама

В то же время Генеральный штаб ВСУ сообщает, что наиболее напряженной за прошедшие сутки оставалась ситуация на Покровском направлении. Там украинские защитники отразили 38 штурмовых и наступательных действий противника. Бои велись в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, а также в направлении Новопавловки.

Украинское командование отмечает, что ситуация на отдельных участках фронта остается напряженной, однако Силы обороны продолжают сдерживать наступательные действия противника и наносят ему потери.