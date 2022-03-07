С Харьковщины на Тернопольщину эвакуировали студентов и преподавателей, потому что враг обстреливает учебные заведения

С Харьковщины на Тернопольщину эвакуировали студентов и преподавателей, потому что враг обстреливает учебные заведения

Всего на поезд сели всего 486 человека.

Из Харьковской области эвакуировали студентов высших, профессиональных и профессионально-технических учебных заведений.

Об этом сообщил глава Харьковской ВГА Олег Синегубов.

Всего на эвакуационный поезд сели всего 486 человека: более 350 студентов всех вузов и представители преподавательско-профессорского состава.

"Эвакуированным будет предложено временное местопребывание и все необходимое в Тернопольской области. Российский враг за эти дни атаковал около 30 общеобразовательных школ, 27 детских садов, 5 заведений высшего образования, детские интернаты. Полностью разрушены Военное танковое училище, Кадетский корпус и школы в с. и № 134 в г. Харьков. Харьков всегда был столицей студентов, и мы не отдадим это звание! На своей земле мы победим", — подчеркнул глава Харьковской ВГА.

Напомним, в Днепровском районе Киева женщина действительно сбила вражеский дрон банкой консервации. Однако она отметила, что это были не огурцы, а помидоры.