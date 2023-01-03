С каким оружием ВСУ пойдут в контрнаступление в 2023 году: мнение военного эксперта

Вооруженные силы Украины в 2023 году могут рассчитывать на поставки западной техники, в частности бронемашин "Брэдли" и "Кугуар" чтобы проводить наступательные действия.

Об этом рассказал военный эксперт Александр Мусиенко во время всеукраинского телемарафона, транслируемого Youtube-каналом ТСН.

"Сейчас по моему анализу мы ближе к тому, чтобы оружие получить, чем не получить. Возможно, не в том количестве, о котором говорил главнокомандующий Вооруженными силами и президент, когда ездил в США, но все же. Чтобы не дать России провести наступательные действия, нам нужно проводить наши контрнаступательные действия, и как можно больше для себя пространства и времени выиграть. Логика достаточно проста и ясна", — рассказал эксперт.

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По словам Мусиенко, "список на столе, он понятен – это бронетехника, танки, артиллерия. Самолеты – это вообще идеально".

"По бронетехнике мы получили информацию из нескольких источников, что США рассматривают поставки бронемашин "Брэдли". Это БМП, которые достаточно важны для наших механизированных бригад, которые будут давать возможность передвигаться. Плюс автомобили "Кугуар" с противоминной защитой — это тоже важно для десанта, которому нужно быстро продвигаться и нет времени проходить территорию с разминированием", – отметил он.

Эксперт также выразил надежду, что "это оружие будет и тронется лед вокруг танков".

Напомним, по информации западных СМИ, президент Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон призвал поставлять Украине современные танки и самолеты, но его американский коллега Джо Байден остался непреклонен.

В то же время, Байден подписал бюджет на 2023 финансовый год, содержащий пакет военной помощи для Украины. Президент США подтвердил передачу Украине систем Patriot и анонсировал новую помощь.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в недавнем интервью британским СМИ сообщил, что Силам обороны Украины нужно 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц, чтобы выйти на рубежи 23 февраля.

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