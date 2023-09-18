С какими болезнями берут в армию: в списке диабет, гепатит, деменция, бессимптомный ВИЧ

Минобороны обновила список болезней, с которыми можно быть мобилизованным

Как известно, Министерством обороны Приказом № 490 Украины внесены изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины и расписания болезней в нем.

Соответственно Приказу увеличилось количество заболеваний, при которых во время военного положения могут мобилизовать.

Мобилизации теперь подлежат лица со следующими диагнозами:

клинически вылеченный туберкулез,

вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций — все формы гепатитов,

бессимптомный ВИЧ,

медленно прогрессирующие и не прогрессирующие с незначительными нарушениями функций болезни крови (анемия, нарушение свертывания крови, пурпура, геморрагические состояния, саркоидоз, иммунодефицит, болезни селезенки),

болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций: болезни щитовидной железы (кроме новообразований), сахарный диабет, нарушение функций эндокринных желез, нарушение обмена веществ, ожирение, липоматоз,

легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики: деменция, амнестические синдромы, расстройства личности и поведения вследствие поражения головного мозга,

невротические болезни, связанные со стрессом, и соматоморфные расстройства при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях (навязчивые состояния, неврастения, фобии, тревожные расстройства, обсессивно-компульсивное расстройство, диссоциативное расстройство, амнезия),

медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы (например, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и другие виды склероза, полинейропатия),

эпизодические и пароксизмальные расстройства, кроме эпилепсии (мигрени, синдромы головной боли, хроническая посттравматическая головная боль, ишемические приступы, синдромы артерий, нарушения сна).

Какие решения могут принимать ВЛК

Согласно приказу №490, ВЛК принимают следующие постановления:

пригодный к военной службе,

временно непригоден к военной службе, требует лечения (указать заведение здравоохранения (учреждение) и ориентировочный срок лечения),

требует направления на дополнительное медицинское обследование и проведение повторного медицинского осмотра (указать дату проведения медицинского осмотра),

непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время,

непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

Постановление ВЛК вносится в учетную карточку призывника (карты медицинского осмотра призывника на сборном пункте) и оформляется справкой ВЛК. Справка ВЛК с постановлением о непригодности (временной непригодности) призывника в военную службу хранится в личном деле призывника.

По словам представителя Командования Медицинских сил ВСУ подполковника медицинской службы Дмитрия Мирошниченко, человека с определенным заболеванием могут мобилизовать в случае, если заболевание находится в длительной ремиссии (3-5 лет), и это подтверждается лабораторным исследованием, если состояние здоровья военнослужащего нормальное, и он может исполнять обязанности. В таких случаях будет применен индивидуальный подход и принято индивидуальное решение – пригоден или непригоден по определенной учетно-военной специальности.

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