С какими болезнями позвоночника не мобилизуют во время военного положения

Какие болезни позвоночника делают лицо непригодным к военной службе в военное время читайте в материале ТСН.ua

Пригодность призывников, военнослужащих и военнообязанных к военной службе определяет военно-врачебная комиссия (ВЛК), которую в обязательном порядке должен пройти любой призывник.

Именно военно-врачебная комиссия решает, может ли человек по состоянию здоровья воевать и выполнять боевые задания.

ВЛК может признать военнообязанного:

Подходящим к военной службе.

Временно непригодным к военной службе.

Ограничено непригодным к военной службе

Непригодным к военной службе с исключением из военного учета.

Список болезней, освобождающих от мобилизации и прохождения военной службы приведен в Приложении 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины

Болезни позвоночника, освобождающие от мобилизации

Болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия М40-М54.

Кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника.

Спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии.

Травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов S22, S24, S25, S32.

Переломы позвоночника на любом уровне.

Перелом позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих, подвыв позвонка, разрыв межпозвонкового диска.

Разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга.

Прогрессирующий туберкулез позвоночника, костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплывных абсцессов и свищей.

Активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплывных абсцессов и свищей.

Деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся функциональной нестабильностью II-III стадий (смещение тел позвонков более 3 мм во время функциональных проб) и вертебробазилярной недостаточностью.

Деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровождающиеся глубокими пара- и тетрапарезами с нарушениями функций сфинктеров, с синдромом бокового амиотрофического склероза, а также полиомиелитным, каудальным, сосудистым, сосудистым, компрессионным трех месяцев) стационарного лечения без стойкого клинического эффекта.

Фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный холм и др.) и значительным нарушением функции внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу.

Освобождают от мобилизации также тяжелые формы артритов, которые влияют на опорно-двигательную систему человека:

Тяжелые формы артритов и артрозов, синдром Фелти, ревматоидный васкулит, болезнь Стилла, ревматоидный бурсит, псориатические и энтеропатические артропатии.

Ювенильный артрит, подагра, подагра Шегрена, болезнь Бехчета, диффузный эозинофильный фасцит, что приводит к значительным нарушениям функций поврежденных органов.

Не призовут граждан с тяжелой формой приобретенных деформаций и дефектов пальцев, стопы, конечностей, тяжелым плоскостопием, фибробластическими нарушениями, которые вызывают тяжелые нарушения двигательных функций. На службу в армию также не попадут граждане с ампутированными конечностями до определенного уровня.

Если лицо имеет значительные нарушения позвоночника, тяжелые формы перечисленных болезней, его признают непригодным к военной службе, если умеренные — его могут признать пригодным или временно непригодным к службе.

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