С какими болезнями позвоночника не мобилизуют во время военного положения

Какие болезни позвоночника делают лицо непригодным к военной службе в военное время читайте в материале ТСН.ua
Пригодность призывников, военнослужащих и военнообязанных к военной службе определяет военно-врачебная комиссия (ВЛК), которую в обязательном порядке должен пройти любой призывник.
Именно военно-врачебная комиссия решает, может ли человек по состоянию здоровья воевать и выполнять боевые задания.
ВЛК может признать военнообязанного:
- Подходящим к военной службе.
- Временно непригодным к военной службе.
- Ограничено непригодным к военной службе
- Непригодным к военной службе с исключением из военного учета.
Список болезней, освобождающих от мобилизации и прохождения военной службы приведен в Приложении 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины
Болезни позвоночника, освобождающие от мобилизации
- Болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия М40-М54.
- Кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника.
- Спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии.
- Травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов S22, S24, S25, S32.
- Переломы позвоночника на любом уровне.
- Перелом позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих, подвыв позвонка, разрыв межпозвонкового диска.
- Разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга.
- Прогрессирующий туберкулез позвоночника, костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплывных абсцессов и свищей.
- Активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплывных абсцессов и свищей.
- Деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся функциональной нестабильностью II-III стадий (смещение тел позвонков более 3 мм во время функциональных проб) и вертебробазилярной недостаточностью.
- Деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровождающиеся глубокими пара- и тетрапарезами с нарушениями функций сфинктеров, с синдромом бокового амиотрофического склероза, а также полиомиелитным, каудальным, сосудистым, сосудистым, компрессионным трех месяцев) стационарного лечения без стойкого клинического эффекта.
- Фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный холм и др.) и значительным нарушением функции внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу.
Освобождают от мобилизации также тяжелые формы артритов, которые влияют на опорно-двигательную систему человека:
- Тяжелые формы артритов и артрозов, синдром Фелти, ревматоидный васкулит, болезнь Стилла, ревматоидный бурсит, псориатические и энтеропатические артропатии.
- Ювенильный артрит, подагра, подагра Шегрена, болезнь Бехчета, диффузный эозинофильный фасцит, что приводит к значительным нарушениям функций поврежденных органов.
Не призовут граждан с тяжелой формой приобретенных деформаций и дефектов пальцев, стопы, конечностей, тяжелым плоскостопием, фибробластическими нарушениями, которые вызывают тяжелые нарушения двигательных функций. На службу в армию также не попадут граждане с ампутированными конечностями до определенного уровня.
Если лицо имеет значительные нарушения позвоночника, тяжелые формы перечисленных болезней, его признают непригодным к военной службе, если умеренные — его могут признать пригодным или временно непригодным к службе.
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