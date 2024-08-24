С какого направления фронта в Украине россияне перебрасывают войска в Курскую область: данные ISW

Американский институт изучения войны считает, что российские оккупанты перебрасывают войска с севера Харьковской области, чтобы сделать невозможным продвижение ВСУ на Курщине.

Об этом говорится в сообщении ISW.

По данным аналитиков, оккупанты готовы пожертвовать своей наступательной операцией на Харьковщине, чтобы остановить продвижение ВСУ на Курщине.

"ISW наблюдал значительные передислокации элементов Северной группировки войск (которая отвечает за Харьковское направление) в Курскую область, что свидетельствует о том, что российское военное командование решило, что срыв наступательной операции на севере Харьковской области является необходимой жертвой, чтобы должным образом ответить на украинское вторжение в Курской области", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что ВСУ постепенно вытесняют россиян из Харьковщины.

Также Жорин рассказал о деталях наступления Третьей штурмовой на Харьковщине.

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