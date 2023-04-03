С какого направления оккупанты чаще всего запускают "шахеды": в Воздушных силах ответили

Враг все чаще атакует территорию Украины с помощью "шахедов" с северного направления.

Российские оккупанты чаще всего запускают дроны-камиказде для ударов по Украине именно с северного направления.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона.

"Обычно это Брянская область, район аэродрома Сеща. Запускается небольшими партиями по 10-15 БПЛА этого типа. Так они обнаруживают слабые места нашей ПВО благодаря разным источникам и истощают нашу ПВО, потому что мы тратим на них зенитные ракеты", — сказал он.

По словам Игната, сбиванием беспилотников занимаются мобильные огневые группы, в которых на вооружении находятся зенитные пушки и ПЗРК. В то же время сбивать цели ночью очень сложно.

Поэтому на вооружение мобильных групп от государства и волонтеров мобильным группам поступают приборы ночного видения, тепловизоры и прожекторы, которые помогают им в работе. Однако основой для сбивания целей должны быть ракеты с радиолокационной привязкой, добавил Игнат.

Ранее в ВСУ прокомментировали ночную атаку дронами-камикадзе 31 марта и заявили, что оккупанты сместили свой акцент на север страны.

Напомним, что командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев назвал самое эффективное оружие против иранских "шахедов".

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