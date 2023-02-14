С какой целью Россия начала запускать по Украине воздушные шары и несут ли они опасность: ответ эксперта

В последнее время над Украиной в небе фиксируют воздушные шары с отражателями, которые запускает Россия. Противник применяет их, чтобы они имитировали ложные воздушные цели, чтобы таким образом выявить позиции украинского ПВО.

Об этом рассказал заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004-2020 годах и военный эксперт Андрей Рыженко.

Он добавил, что воздушные шары использовались еще во время Второй мировой войны.

"Это такая военная хитрость. Пуля имитирует большую воздушную цель. Когда система ПВО, например радиолокационная станция, видит эту цель, то понимает, что это не ракета и не самолет. Это цель, которая движется с небольшой скоростью", — сказал он.

Он пояснил, что когда активизируются украинские радиолокационные станции, то оккупанты могут зафиксировать их размещение. По его словам, воздушные шары можно легко обнаруживать через оптический канал и сбивать их.

"Наши военные знают, как этому противодействовать. А для того чтобы они не летали в нашем воздушном пространстве, через оптический канал, а не через радиолокационный, можно сбивать их", — отметил он.

Воздушные цели РФ

В Воздушных силах 14 февраля сообщили о воздушных шарах над Украиной. Их фиксировали над разными областями странами. Украинская ПВО следит за этими целями. Эти шары могут быть разного размера (диаметром метр – полтора).

Добавим, что из-за неизвестного враждебного предмета в небе Молдова временно закрыла свое воздушное пространство. Официально причину такого решения в стране не назвали, однако в Сети сообщают, что причиной закрытия воздушного пространства стал российский разведывательный беспилотник, залетевший в воздушное пространство страны. После нескольких часов закрытия Молдова вновь открыла свое авиапространство. Однако причины паузы так и не назвали.

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