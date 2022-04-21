"С каждым днем желание и вера, что будет результат, теряется": Зеленский о переговорах с Путиным

"С каждым днем желание и вера, что будет результат, теряется": Зеленский о переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вера в результативность переговоров с РФ с каждым днем теряется.

Об этом он сказал в интервью французскому новостному каналу BFM TV.

На вопрос, стоит ли продолжать переговоры с Россией, президент Украины ответил: "Очень сложно после того, что было и после того, что мир увидел, что Россия наделала в Украине. Есть понимание, что надежда на диалог с президентом Путиным – под большим вопросом после того, что результата нет, выводов этого диалога".

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В то же время Зеленский отметил, что поддерживает встречу на уровне президентов Украины и России. "И мы в принципе за то, чтобы состоялась встреча на уровне лидеров России и Украины. Потому что на уровне лидеров можно остановить эту войну. Потому пока что так. Но с каждым днем, с каждой такой Бучей, с каждым Мариуполем, с каждой такой Волновахой желание и вера, что будет результат наших переговоров, теряется…", — сказал глава Украины.

Ранее Зеленский заявил, что уничтожение защитников Мариуполя поставит точку в переговорах.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 57-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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