С кем воюют российские террористы: Кулеба показал чувствительное фото матери с дочерью из "Пункта незламності"

Дома у семьи не было света, а ребенок нуждался в кислороде.

В Ирпене Киевской области во время отключений света в результате обстрелов критической инфраструктуры Украины российскими войсками мать привела дочь в "Пункт незламності", чтобы подключить ингалятор, питающийся от электросети.

Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter, который также показал фотографии из "Пункта незламності".

"Украинская мать привезла своего ребенка к временному шелтеру, одному из "Пунктов несокрушимости", чтобы воспользоваться крайне необходимым ингалятором. Российские террористы могут гордиться собой: именно с такими людьми они воюют, проигрывая украинской армии на поле боя", — говорится в сообщении Кулебы.

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Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль в воскресенье, 27 ноября, сообщил, что энергосистему Украины до конца недели после массированных обстрелов РФ удалось стабилизировать энергетикам. Дефицит мощностей остается на уровне около 20%.

Как сообщал 26 ноября мэр Киева Виталий Кличко, в столице развернута работа более 400 пунктов обогрева. Мэр добавил, что город также работает над тем, чтобы в каждом таком пункте работал интернет.

После массированных атак РФ на нашу инфраструктуру в регионах Украины власти оперативно развернули "Пункты незламності". Там безопасно, можно погреться, выпить чаю, зарядить телефоны. Оно функционируют круглосуточно и бесплатно. ТСН.ua собрал адреса "Пунктов незламності" в регионах Украины.

Украинцев предупреждают о новых потенциальных атаках врага, которые могут привести к длительным отключениям света. Граждан призывают максимально подготовиться к потенциальному удару. Что именно нужно сделать, читайте здесь.

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