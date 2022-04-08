С Краматорской станции после обстрела эвакуация пока не проводится — "Укрзализныця"

С Краматорской станции после обстрела эвакуация пока не проводится — "Укрзализныця"

Эвакуационные рейсы сегодня отправятся из Славянска.

Станция "Краматорск" закрыта для эвакуации и приема поездов. Эвакуационные рейсы сегодня отправятся из Славянска.

Об этом сообщает пресс-центр "Укрзализныци".

"Пока станция "Краматорск" закрыта для приема поездов, из Славянска сегодня отправится эвакорейсом поезд 45 в Ужгород, ожидаются отправки рейсов 274, 276, 278 и 92 во Львов, Черновцы, Тернополь и Одессу соответственно", — говорится в сообщении.

При этом точное время отправления пока не сообщают, поезда будут отправляться по мере наполнения.

Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска. В настоящее время известно о 30 погибших гражданских и более 100 раненых.

Железнодорожный вокзал Краматорска был атакован "Точкой-У", сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Кассетные ракеты, которыми россияне убили мирных людей на вокзале в Краматорске, подписали "за детей Донбасса".

По факту обстрела вокзала в Краматорске правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.438 УК Украины – Нарушение законов и обычаев войны, сообщили в Национальной полиции Украины.

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