"С крыши видно, как плывут утопленники": Зеленский - о ситуации на оккупированной части Херсонщины

Зеленский подчеркнул, что о последствиях можно будет говорить, когда вода сойдет.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что после подрыва Каховской ГЭС ситуация на оккупированной Херсонщине сложная. Россияне бросили людей на произвол судьбы, а если украинские спасатели пытаются помочь, россияне открывают огонь.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild.

Президент подчеркнул, что Украина предупреждала мировое сообщество о том, что российские террористы могут взорвать Каховскую ГЭС. Он отметил, что действия оккупантов его не удивили.

"Мы уже не удивляемся ничему тому, что делает Россия. Пытки, изнасилования, все это было. Это их способ ведения войны", - сказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что эвакуировать людей с подтопленного левого берега Херсонщины очень сложно, поскольку оккупационная армия сразу начинает обстреливать украинских спасателей.

"Россияне обстреливают украинских спасателей. Погибли люди, животные. С крыш затопленных домов люди видят, как проплывают утопленники. Это то, что вы видите на той стороне. Вывезти людей из оккупированной части Херсонской области очень тяжело. Когда наши силы пытаются вывезти людей, их расстреливают оккупанты издалека. Все последствия мы сможем увидеть только через несколько дней, когда вода немного сойдет", - объяснил президент.

Напомним, Зеленский прокомментировал реакцию ООН и Красного Креста на подрыв Каховской ГЭС.

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