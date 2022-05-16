Со Львовской области впервые детей-сирот отправили на временное проживание в Великобританию

В Великобританию отправили детей-сирот и лишенных родительской опеки, которых эвакуировали из зоны боевых действий.

В Великобританию отправили 109 детей-сирот из Днепропетровской и Харьковской областей вместе с опекунами, приемными родителями и родителями-воспитателями.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"В заведениях Львовщины сейчас проживает около тысячи детей-сирот и лишенных родительской опеки с горячих точек Украины. У детей должно быть детство. Спасибо Службе по делам детей ЛОВА, иностранным и украинским друзьям, которые берегут его", — отметил он.

Также, по его словам, в ближайшее время в Великобританию отправят еще 50 детей.

Напомним, девушке из Львовщины, которая страдала сердечной недостаточностью, сделали трансплантацию в Варшаве.

Читайте также: