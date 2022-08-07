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"С марта тела лежали посреди улиц": Гайдай рассказал, как оккупанты начали хоронить горожан, которых они убили весной

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"С марта тела лежали посреди улиц": Гайдай рассказал, как оккупанты начали хоронить горожан, которых они убили весной

Фото: Сергей Гайдай

Армия РФ сосредоточила основные усилия на востоке Украины и штурмовала Верхнекаменское. В Рубежном оккупанты начали хоронить горожан, которых они убили в марте-апреле.

Несмотря на перебрасывание части живой силы и техники в южные области, основные усилия россияне продолжают сосредоточивать на востоке Украины.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА, Сергей Гайдай.

Враг трижды организовывал штурмовые действия, за каждое из которых атаковал сразу с нескольких сторон. В частности, вел наступление вблизи Верхнекаменского, но из-за сопротивления наших вооруженных сил вынуждено было отступить.

"12 раз россияне применяли ствольную артиллерию, еще четыре – реактивную. Такое же количество раз привлекали минометчиков, нанесли два ракетных удара. Населенные пункты, вокруг которых пролегает линия фронта, обстреляны оккупантами из всех видов вооружения, в том числе из танков. Шесть ударов проведены штурмовой и армейской авиацией врага", — уточнил Гайдай.

Также, по информации ОВА, в Рубежном оккупанты на днях похоронили останки 63 погибших местных жителей, которых они убили четыре месяца назад.

"Прежде всего, россияне проверяли территорию объектов социального значения. Хочется спросить — а еще позже нельзя было начать? Большей территорией города россияне овладели еще в апреле. Неужели необходимо было ждать жаркой погоды? Прошло почти четыре месяца, а они только начали собирать тела, которые до сих пор лежали посреди улиц. О скольких еще убитых Россией мы узнаем впоследствии?", — подытожил Гайдай.

Напомним, в Луганской области партизаны обстреляли автомобиль с самопровозглашенным "мэром" и его "заместителем".

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Дата публикации
Просмотры
4493
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