С металлоискателем ищет мины среди руин: история несокрушимой украинской женщины с деоккупированного юга (фото)

67-летняя Анна Плихчинская из села Степная Долина, расположенного на границе Николаевской и Херсонской областей – одна из немногих жителей, оставшихся в разрушенном россиянами населенном пункте.

Историю несокрушимой украинки рассказал польский документальный фотограф Еджей Новицкий.

Во время активной фазы боев Анна вместе с коровой эвакуировалась на Черкасщину.

Теперь женщина вернулась домой в разрушенное россиянами село.

С металлоискателем она ходит среди руин и воронок проверяет поля на наличие взрывных устройств, чтобы выжить и сохранить свое хозяйство.

Напомним, что оккупанты не прекращают обстрелы Херсонщины. Сегодня 23 мая, армия РФ обстреляла Кизомис, Станислав и Берислав. Кроме того, в селе Казацкое в результате минометных обстрелов погибла женщина.

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