С металлоискателем ищет мины среди руин: история несокрушимой украинской женщины с деоккупированного юга (фото)

Историю 67-летней Анны Плихчинской рассказал польский фотограф Еджей Новицкий.
67-летняя Анна Плихчинская из села Степная Долина, расположенного на границе Николаевской и Херсонской областей – одна из немногих жителей, оставшихся в разрушенном россиянами населенном пункте.
Историю несокрушимой украинки рассказал польский документальный фотограф Еджей Новицкий.
Во время активной фазы боев Анна вместе с коровой эвакуировалась на Черкасщину.
Теперь женщина вернулась домой в разрушенное россиянами село.
С металлоискателем она ходит среди руин и воронок проверяет поля на наличие взрывных устройств, чтобы выжить и сохранить свое хозяйство.
Напомним, что оккупанты не прекращают обстрелы Херсонщины. Сегодня 23 мая, армия РФ обстреляла Кизомис, Станислав и Берислав. Кроме того, в селе Казацкое в результате минометных обстрелов погибла женщина.
Читайте также:
- В Киевской области под Иванковом с нуля отстроили мост, который взорвали оккупанты
- В Ирпене жители самостоятельно смогли отремонтировать 18-этажку, которую россияне разрушили больше всего в городке.
- В ООН посчитали, сколько средств нужно для восстановления Украины после войны