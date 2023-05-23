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С металлоискателем ищет мины среди руин: история несокрушимой украинской женщины с деоккупированного юга (фото)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
84
Время на прочтение
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С металлоискателем ищет мины среди руин: история несокрушимой украинской женщины с деоккупированного юга (фото)

Руины разрушенного россиянами деревни / Фото: Jędrzej Nowicki / Іnstagram

Историю 67-летней Анны Плихчинской рассказал польский фотограф Еджей Новицкий.

67-летняя Анна Плихчинская из села Степная Долина, расположенного на границе Николаевской и Херсонской областей – одна из немногих жителей, оставшихся в разрушенном россиянами населенном пункте.

Историю несокрушимой украинки рассказал польский документальный фотограф Еджей Новицкий.

Во время активной фазы боев Анна вместе с коровой эвакуировалась на Черкасщину.

Корова пани Анны / © Jędrzej Nowicki / Іnstagram
Корова пани Анны / Фото: Jędrzej Nowicki / Іnstagram

Теперь женщина вернулась домой в разрушенное россиянами село.

© Jędrzej Nowicki / Іnstagram
Фото: Jędrzej Nowicki / Іnstagram
67-летняя Анна продолжает вести хозяйство в разрушенном селе / © Jędrzej Nowicki / Іnstagram
67-летняя Анна продолжает вести хозяйство в разрушенном селе / Фото: Jędrzej Nowicki / Іnstagram

С металлоискателем она ходит среди руин и воронок проверяет поля на наличие взрывных устройств, чтобы выжить и сохранить свое хозяйство.

© Jędrzej Nowicki / Іnstagram
Фото: Jędrzej Nowicki / Іnstagram

Напомним, что оккупанты не прекращают обстрелы Херсонщины. Сегодня 23 мая, армия РФ обстреляла Кизомис, Станислав и Берислав. Кроме того, в селе Казацкое в результате минометных обстрелов погибла женщина.

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Дата публикации
Просмотры
84
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