Люди массово едут из Донецкой области, где объявлена обязательная эвакуация, а также — из Херсонщины, Луганщины, Харьковщины, Запорожской области.

С начала августа из опасных регионов эвакуировались около 35 тысяч мирных граждан, треть из них – дети.

Люди массово уезжают из Донбасса, где объявлена обязательная эвакуация. А также – из Херсонщины, Луганщины, Харьковщины, Запорожской области.

Об этом рассказала вице-премьер-министр Ирина Верещук во время своего включения в прямой эфир на телеканале "Рада".

Верещук подчеркнула, что почти 10 тысяч эвакуированных за август – это дети.

"Спасти детей от опасности – обязанность государства и каждого взрослого. Именно поэтому я не устаю призывать: не подвергайте детей риску, выезжайте. Будьте ответственными родителями, опекунами, воспитателями! Вас вместе с детьми ждут во многих безопасных регионах", — обратилась вице-премьер к жителям прифронтовых регионов и ТОТ.

Напомним, вице-премьер-министр Ирина Верещук возглавляет Координационный штаб по обязательной эвакуации из Донбасса.

Напомним, 53 незаконно вывезенных украинских ребенкавернули из РФ в Украину.

Поезда в жизнь: из Донецкой области продолжают обязательную эвакуацию

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