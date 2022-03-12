С начала боевых действий 31 группа противника потеряла боеспособность: оперативная информация о российском вторжении

На Донецком направлении при попытках продвинуться вперед оккупанты получили достойный отпор от украинских защитников.
Оперативная информация по состоянию на 06.00 12.03.2022 по российскому вторжению
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
- Начались семнадцатые сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению.
- Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям.
- Противник в Полесском, Северском, Южнобужском операционных районах имеет большие потери в живой силе и технике, остановлен и пытается закрепиться на ранее захваченных рубежах.
- На Донецком направлении во время попыток продвинуться вперед оккупанты получили достойный отпор от украинских защитников и были остановлены на отдельных направлениях, на остальном враг существенно снизил темпы продвижения.
- С начала боевых действий тридцать одна действовавшая на территории Украины батальонно-тактическая группа противника потеряла боеспособность.
- По результатам боевых действий большинство подразделений вооруженных сил Российской Федерации, имевших непосредственный огневой контакт с подразделениями Вооруженных Сил Украины, деморализовано, морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться, фиксируются случаи сдачи в плен отдельными группами. В последние три дня наблюдается движение малых групп дезертиров противника в направлении государственной границы.
- Враг испытывает большую проблему по комплектованию резерва.
- Вооруженные Силы Украины в согласованном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны государства и силами национального сопротивления сдерживают массированное наступление оккупационных войск.
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