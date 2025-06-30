Новые Patriot для Украины: что сказал Сибига о защите от российских атак

Россия почти ежедневно атакует Украину ракетами и дронами

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С начала этого года было всего два дня, когда Россия не совершала ракетных или дроновых ударов против Украины. Наше государство нуждается в усилении системы противовоздушной обороны, чтобы противодействовать вражескому террору.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Иоганном Вадефулем.

«Российский ракетный террор действительно усилился и это отражает ту картину, которая сегодня имеет место, а именно: российская армия — это не армия 2022 года. Они также приобретают новейшие технологии Они также прогрессируют в развитии своего оборонного сектора.

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Министр подчеркнул, что основными целями россиян являются гражданские объекты.

«Мы видим, что они нарастили удары по городам. Они бьют по гражданским объектам, чтобы влиять на настроения нашего населения. С начала этого года всего два дня, когда Украина не была атакована российскими ракетами и дронами», — подчеркнул глава МИД.

Андрей Сибига сообщил, что для противодействия российскому воздушному террору необходимо и дальше усиливать ПВО.

«Чтобы это предотвратить, ключевым решением являются системы ПВО. Мы благодарны нашим германским друзьям за эту беспрецедентную помощь в усилении нашего воздушного щита. Мы рассчитываем дальше и очень надеемся на системы от наших партнеров. Президент Зеленский лично обратился к Дональду Трампу с предложением закупить дополнительные системы ПВО, а именно Patriot, которые могут сбивать баллистические ракеты», — заявил министр.

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Глава МИД отметил, что Украина также нуждается в поддержке партнеров для наращивания собственных возможностей производства средств ПВО.

«Другое направление, в котором мы нуждаемся в помощи партнеров, это наращивание наших способностей в изготовлении своих систем ПВО и развитии нашего воздушного щита», — добавил Сибига.

Напомним, в ночь на понедельник, 30 июня, российские военные атаковали Украину ударными БпЛА Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО уничтожили 74 дрона — из 107 запущенных.