С начала полномасштабного российского вторжения от рук оккупантов погиб 21 медийщик

С начала полномасштабного российского вторжения от рук оккупантов погиб 21 медийщик

В Комитете по вопросам свободы слова призывают правоохранительные органы тщательно документировать преступления против журналистов.

Комитет по вопросам свободы слова сообщил о 21 случае гибели представителей медиа с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

"Требуем мировой реакции на преступления, которые совершают российские кафиры в Украине, в том числе и на уничтожение представителей свободных медиа. Виновные в этом и других преступлениях будут привлечены к строжайшей ответственности!", — подчеркнули в комитете.

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К сожалению, с 24 февраля этого года от рук оккупантов погибли:

1. Пьер Закжевски

2. Александра Кувшинова

3. Александр Лыткин

4. Павел Ли

5. Сергей Пущенко

6. Евгений Сакун

7. Брент Энтони Рено

8. Оксана Баулина

9. Дилербек Шакиров

10. Виктор Дедов

11. Виктор Дударь

12. Лилия Гумянова

13. Юрий Олейник

14. Олег Якунин

15. Максим Левин

16. Мантас Кведоравичюс

17. Сергей Заиковский

18. Денис Котенко

19. Евгений Баль

20. Роман Нежиборец

21. Зореслав Замойский

Представители Комитета по свободе слова призывают правоохранительные органы тщательно документировать преступления против журналистов.

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