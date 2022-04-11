С начала полномасштабного вторжения РФ в четвертый раз меняет военные планы из-за предыдущих провалов — Арестович

С начала полномасштабного вторжения РФ в четвертый раз меняет военные планы из-за предыдущих провалов — Арестович

Арестович называет две причины предыдущих неудач: неудачное наступление армии и недоработка российской пропаганды.

Россия не принимает успешные военные решения. С начала полномасштабного вторжения командование российской федерации уже в четвертый раз изменило планы из-за предыдущих провалов.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире одного из телеканлов 11 апреля.

Также читайте Был куратором боевиков на Донбассе: в России задержали бывшего советника Путина Владислава Суркова

Арестович называет две причины предыдущих неудач: неудачное наступление армии и недоработка российской пропаганды, поэтому они внимательно следят за информационным пространством. Как считает Арестович, информационная картинка в мире — это "рычаг, введет ли мир против России новые санкции".

"Они (Россия — ред.) за полтора месяца войны в четвертый раз изменили планы войны в Украине. Это значит, первое, они испытывают провал в наступлении, второе, они внимательно наблюдают за информационной ситуацией. Причем как за украинскую, так и российскую. Заканчивают реакцией мира, потому что информация о ситуации в Украине в международной печати становится основой дальнейших санкций. Это тесный контакт. Это рычаг, какая информационная картина, такая картина санкций. Они видят, где недоработали, и пытаются исправить", — рассказал Арестович.

Читайте также: