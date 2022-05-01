С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 286 мирных граждан — ОВА

Однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока неизвестно.
Начиная с 24 февраля – начала полномасштабной войны России против Украины в результате обстрелов и бомбардировок Донецкой области погибли 286 мирных граждан, еще 890 получили ранения.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.
"С начала вторжения россиян в Украину в результате обстрелов и бомбардировок в Донецкой области погибли 286 мирных людей, ранены еще 890. В настоящее время неизвестно количество жертв россиян в Мариуполе и Волновахе", — отметил он.
Напомним, оккупанты обстреляли жилой квартал Доброполья : ранены семь человек, в том числе трое детей.
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