С начала полномасштабной войны в Украине оккупанты убили 161 ребенка

С начала полномасштабной войны в Украине оккупанты убили 161 ребенка

Пострадали от российской агрессии более 260 детей.

С начала полномасштабной войны России против Украины оккупанты убили 161 ребенка, также пострадали 264 ребенка.

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"По состоянию на 8 часов 4 апреля 2022 года по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, нуждающихся в подтверждении, с начала вторжения Российской Федерации в Украине погиб 161 ребенок и пострадало 264 ребенка", — отметила она.

Однако фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно потому, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия.

Напомним, в Черниговской области оккупанты держали в подвале более 150 заложников.

Читайте также: