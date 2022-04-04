С начала полномасштабной войны в Украине оккупанты убили 161 ребенка

Пострадали от российской агрессии более 260 детей.
С начала полномасштабной войны России против Украины оккупанты убили 161 ребенка, также пострадали 264 ребенка.
Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
"По состоянию на 8 часов 4 апреля 2022 года по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, нуждающихся в подтверждении, с начала вторжения Российской Федерации в Украине погиб 161 ребенок и пострадало 264 ребенка", — отметила она.
Однако фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно потому, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия.
Напомним, в Черниговской области оккупанты держали в подвале более 150 заложников.
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