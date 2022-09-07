С начала полномасштабной войны в Украине зафиксировано более 30 тыс. военных преступлений РФ — Офис генпрокурора

Офис Генпрокурора призывает граждан фиксировать военные преступления РФ и сообщать о них.
Правоохранители зарегистрировали 32 093 преступления агрессии и военные преступления оккупантов, из которых 30 887 – нарушение законов и обычаев войны (военные преступления), 73 – планирование, подготовка или развязывание и ведение агрессивной войны, 30 – пропаганда войны, 1103 – другие.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.
Также зафиксировано 14 932 преступления против национальной безопасности Украины, из них 10 410 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность государства, 1645 – государственная измена, 2137 – коллаборационизм, 160 – пособничество государству-агрессору, 64 – диверсии, 516 – другие.
Также в результате полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 382 ребенка, 741 ребенок ранен.
В магистральном деле по агрессии РФ подозреваемыми проходят 624 представителя российского военно-политического руководства.
Напомним, Ермак рассказал детали создания международного трибунала для политического руководства России.
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