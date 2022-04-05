С начала полномасштабной войны Зеленский выступил перед 19 мировыми парламентами – CNN

Также глава Украины выступил с обращениями в Совет Безопасности ООН, Европейский совет, G7 и НАТО.

С начала полномасштабной войны России против Украины Владимир Зеленский пытается заручиться поддержкой всего мира.

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Так, по подсчетам CNN, президент Украины уже обратился в 19 мировых парламентов, а также в четыре многосторонних института – Совет Безопасности ООН, Европейский совет, G7 и НАТО. Также глава страны выступил виртуально на форуме в Дохе и на церемонии вручения премии "Грэмми".

"Его первое виртуальное выступление было в Европейском парламенте 1 марта, а его последнее выступление было в испанском парламенте во вторник. Его второе обращение было в парламент Великобритании 8 марта со следующими обращениями каждые несколько дней в правительства следующих стран: Польши, Канады, США, Германии, Швейцарии, Израиля, Италии, Франции, Японии, Швеции, Дании, Норвегии, Бельгии, Нидерландов, Австралии и Румынии", – говорится в сообщении.

Напомним, во время выступления перед парламентом Румынии Владимир Зеленский сравнил власти РФ с румынским режимом Чаушеску. Он отметил, что сейчас так же невозможно убедить власти России и пропагандирующих войну в Украине.

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