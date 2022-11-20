С начала пономасштабной агрессии в Украине погибли по меньшей мере 8311 гражданских лиц — Офис генпрокурора

С начала полномасштабной российской агрессии в Украине погибли по меньшей мере 8311 гражданских лиц, среди которых 437 детей.

Об этом сообщил глава Офиса генерального прокурора Андрей Костин.

Он отметил, что за период войны в Украине зафиксировали более 45 тысяч преступлений россиян, а также 19 тысяч преступлений против основ безопасности.

"По данным Офиса генпрокурора, зафиксирована гибель 8311 гражданских лиц, в том числе 437 детей. Ранены более 11 тысяч гражданских", — сказал он.

Костин отметил, что эта цифра может быть значительно больше, поскольку у следователей нет доступа ко многим территориям, которые контролируют российские оккупанты.

Он также добавил, что в настоящее время уже вручены 217 повесток в совершении преступления, из них 17 – российские военнопленные, остальным выдвинули заочные подозрения. В суд были направлены обвинительные акты в отношении 60 человек, из которых 12 уже осуждены.

Ранее сообщалось, что более 1270 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Также мы информировали, что президент Украины, выступая перед лидерами стран на саммите G20, заявил, что почти 11 тысяч детей были силой депортированы оккупантами в Россию.

Читайте также: