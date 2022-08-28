С начала широкомасштабной войны россияне убили в Украине 379 детей, более 730 ранены

С начала войны российские оккупанты убили в Украине 379 детей, 733 получили ранения. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 28 августа 2022 года более 1112 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 379 детей погибли и свыше 733 получили ранения разной степени тяжести. Больше всего детей пострадало в Донецкой области, Киевской – 116, Черниговской – 68, Николаевской – 67, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 44", — говорится в сообщении.

26 августа в результате обстрела врагом жилищной инфраструктуры селка Каменка Запорожской области погибли два мальчика: 8 лет и год и 8 месяцев.



В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 – разрушены полностью.

Напомним, оккупанты учат детей из Мариуполя стрелять и ненавидеть Украину.

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