С начала широкомасштабной войны россияне убили в Украине 397 детей, более 780 ранены

Более 1177 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
С начала войны российские оккупанты убили в Украине 397 детей, более 780 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
"По состоянию на утро 30 сентября 2022 года более 1177 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 397 детей погибли и более 780 получили ранения разной степени тяжести. Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 402, Харьковской - 232, Киевской – 116, Николаевской – 73, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 55, Запорожской – 47, Днепропетровской – 29", — говорится в сообщении.
Отмечается, что эти цифры неокончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Так, стало известно о гибели еще одного ребенка в результате ракетного удара врага 29 сентября по Днепру. 29 сентября из-за обстрела оккупантами г. Николаева ранен 16-летний парень.
В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2562 учебных заведения, из них 295 разрушены полностью.
Напомним, что оккупанты обстреляли частный сектор Днепра. На месте трагедии погибла вся семья – бабушка, женщина и двое детей. Как отмечается, семья жила на проспекте Поля в Днепре. Однако с начала войны женщина решила перевезти своих детей в частный сектор Днепра, к бабушке. Именно туда в ночь на 29 сентября прилетела российская ракета.
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