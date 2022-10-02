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С начала широкомасштабной войны россияне убили в Украине 412 детей, более 784 ранены

С начала широкомасштабной войны россияне убили в Украине 412 детей, более 784 ранены

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С начала широкомасштабной войны россияне убили в Украине 412 детей, более 784 ранены

Фото: ТСН.ua

Более 1196 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

С начала войны российские оккупанты убили в Украине 412 детей, более 784 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 2 октября 2022 года более 1196 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 412 детей погибли и более 784 получили ранения разной степени тяжести. Больше всего пострадало 4 детей в Донецкой области, Киевской – 116, Николаевской – 75, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 57, Запорожской – 50, Днепропетровской – 29», — говорится в сообщении.

Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, 30 сентября в результате обстрела с. Подолы Купянского района Харьковской области получил травмы 13-летний парень.

В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2562 учебных заведения, из них 295 разрушены полностью.

Напомним, СБУ показала место расстрела гражданской колонны в Харьковской области.

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