С начала широкомасштабной войны российские оккупанты убили в Украине 219 детей

С начала широкомасштабной войны российские оккупанты убили в Украине 219 детей

С начала войны российские оккупанты убили в Украине 219 детей, более 398 ранены.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 29 апреля 2022 года более 617 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным, 219 детей погибли и более 398 получили ранения разной степени тяжести. Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 139, Киевской — 115, Черниговской – 68, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Стало известно, что в первую неделю марта на автодороге возле с. Красное Черниговского района Черниговской области на мине подорвался автомобиль, в результате чего погибли дети – 2 и 14 лет.

7 марта во время артиллерийских обстрелов оккупантами Романовского моста в г. Ирпень получил контузию 10-летний мальчик.

28 апреля в результате обстрела вражескими войсками с. Циркуны Харьковского района Харьковской области получила ранение 10-летняя девочка.

28 апреля в результате обстрела г. Запорожья получили ранения 5 человек, среди которых ребенок.

Также стало известно, что 11 апреля в Харькове в результате артиллерийских обстрелов получил ранение 9-летний мальчик.

21 апреля в лечебное учреждение Днепропетровской области доставлен 17-летний парень с ранениями, которые он получил в результате обстрелов оккупантами г. Мариуполь.

В Офисе генпрокурора также добавили, что 1556 учебных заведений повреждено в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ. При этом 102 из них полностью разрушены.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 65-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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