С начала суток по Сумской области оккупанты ударили уже 18 раз

С начала суток по Сумской области оккупанты ударили уже 18 раз

С начала суток оккупанты обстреляли Сумскую область уже 18 раз.

Первые звуки взрывов раздались около 5 утра, а уже через час "прилетело" еще восемь российских снарядов. Громко было и в 8 утра, когда оккупанты ударили по окрестностям села, расположенного неподалеку от границы Сумской и Черниговской областей.

Об этом сообщает Оперативное командование "Пивдень" и Госпогранслужба.

Отмечается, что сегодня около 05:15-05:20 было зафиксировано 7 взрывов со стороны РФ в направлении населенного пункта Середина Буда. Оккупанты вероятнее всего обстреляли город из миномета калибра 120 мм.

"Еще 8 "приходов", вероятно из миномета калибра 120 мм, в направлении того же населенного пункта со стороны России зафиксировали уже в 06:12-06:55", — сообщили в командовании.

Отмечается, что в результате обоих обстрелов потерь среди личного состава, гражданского населения и техники, к счастью, нет. Информация о повреждении гражданской инфраструктуры уточняется.

Кроме того, Госпогранслужба сообщает еще о трех минометных минах, которые прилетели по области в 8 утра.

"Еще один обстрел произошел после 8 утра: со стороны российского поселка знобь прилетели 3 минометные мины на окраину украинского села, расположенного неподалеку от границы Сумской и Черниговской областей", — говорится в сообщении.

Напомним, утром в пятницу, 27 мая, российские оккупанты ударили тремя ракетами по Днепру.

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