С начала войны благодаря искусственному интеллекту удалось распознать сотни убитых россиян — Федоров

Искусственный интеллект помог распознать сотни убитых россиян и написать тысячам их друзей и родственникам в социальных сетях.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину с помощью искусственного интеллекта удалось распознать сотни убитых солдат из РФ и сообщить их родственникам и друзьям.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"Мы продолжаем использовать технологии на киберфронте. С помощью искусственного интеллекта за это время мы опознали сотни убитых россиян и написали тысячам их друзей и родных в разных соцсетях", — отметил он.
Однако, по словам министра, россияне поддерживают войну и не очень переживают за умерших родственников.
Напомним, Испания начала расследовать преступления, связанные с российской агрессией против Украины.
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