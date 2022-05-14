С начала войны благодаря искусственному интеллекту удалось распознать сотни убитых россиян — Федоров

С начала войны благодаря искусственному интеллекту удалось распознать сотни убитых россиян — Федоров

Искусственный интеллект помог распознать сотни убитых россиян и написать тысячам их друзей и родственникам в социальных сетях.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину с помощью искусственного интеллекта удалось распознать сотни убитых солдат из РФ и сообщить их родственникам и друзьям.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Мы продолжаем использовать технологии на киберфронте. С помощью искусственного интеллекта за это время мы опознали сотни убитых россиян и написали тысячам их друзей и родных в разных соцсетях", — отметил он.

Однако, по словам министра, россияне поддерживают войну и не очень переживают за умерших родственников.

Напомним, Испания начала расследовать преступления, связанные с российской агрессией против Украины.

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