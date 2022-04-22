С начала войны из Донецкой области эвакуировались почти три четверти населения – ОГА

С начала войны из Донецкой области эвакуировались почти три четверти населения – ОГА

Украинцы уже почти два месяца не перестают покидать районы активных боевых действий.

С начала войны, которую Россия начала 24 февраля, из Донецкой области уехали уже три четверти ее населения. К слову, к началу полномасштабного вторжения в регионе проживало 1,67 млн человек.

Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко,

Сейчас в Донецкой области осталось около 430 тысяч человек. "Если взять, например, Краматорск, самый большой город области после Мариуполя, то там из 200 тысяч осталось более 40 тысяч", — подчеркнул глава области.

Российские оккупанты не прекращают активных боевых действий на Донбассе, пытаются атаковать на разных направлениях. Поэтому местные власти еще раз просят местное население не медлить и эвакуироваться к более безопасным регионам страны.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович объяснил, почему войска РФ не могут продвинуться ни на метр. Дело в том, что оккупантам не удается продвинуться на Донбассе, несмотря на то, что они якобы собрали лучшее. Хотят всех победить, но не выходит.

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