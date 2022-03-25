С начала войны Львовская область приняла около 240 тысяч переселенцев

С начала войны Львовская область приняла около 240 тысяч переселенцев

В регионе в резерве еще 18 тысяч обустроенных койкомест.

С начала войны, 24 февраля, Львовская область предоставила убежища почти 239 тысячам переселенцев из регионов, в которых продолжаются активные боевые действия.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Только за минувшие сутки в регион прибыло 7,8 тыс. переселенцев. К слову, это на 1,3 тыс. человек больше, чем 23 марта.

Руководитель Львовской области сообщил, что в настоящее время 18 тысяч оборудованных койкомест в государственных и коммунальных заведениях, 600 единиц — в частной сфере.

Козицкий также отметил, что ночь в области прошла спокойно. "Ни разу не звучала сирена о воздушной тревоге. Благодарим наших бойцов, что можем в безопасности работать в тылу", — подчеркнул глава региона.

Как сообщалось, оккупанты обстреливали Донецкую область из авиации и "Градов": двое детей погибли, трое травмированы. За прошедшие сутки самыми горячими точками региона стали Мариуполь, Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Краматорск, Новомихайловка, Долина, Пришиб.

Читайте также: