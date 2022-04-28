С начала войны на Прикарпатье приехало 139 тысяч украинцев из "горячих точек"

С начала войны на Прикарпатье приехало 139 тысяч украинцев из "горячих точек"

Ивано-Франковская область не прекращает принимать украинцев, бегущих от войны из регионов активных боевых действий.

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации, 24 февраля, Прикарпатье официально приняло 139 тысяч внутриперемещенных лиц.

Об этом сообщила руководитель Ивано-Франковской областной военно-гражданской администрации Светлана Онищук.

"Мы готовы и дальше принимать в области временно перемещенных лиц. Для этого разворачиваем дополнительные койко-места, которых в настоящее время в резерве есть 18 тысяч", — подчеркнула она.

Следует отметить, что около 35 тыс. человек из "горячих точек" остановились в областном центре.

К слову, в Ивано-Франковске около двух тысяч мужчин-переселенцев зарегистрировались в военкомате. Приблизительно 900 граждан уже пошли служить.

Как сообщалось, в Ивано-Франковске девушек зовут поступать в добровольческие батальоны. Сейчас можно пополнить ряды трех формирований территориальной общины: к участвующим в боевых действиях или к охраняющим город.

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