С начала войны оккупанты обстреляли 58 "скорых" и убили 6 медиков — Ляшко

С начала войны оккупанты обстреляли 58 "скорых" и убили 6 медиков — Ляшко

Врачам также достают бронежилеты.

С 24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине, оккупанты обстреляли 58 "скорых" и убили 6 медиков.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко на своей странице в Facebook. Он признался, что никогда не думал, что придется доставать бронежилеты для медицинских работников. 23 марта врачи получили первую часть защитных жилетов.

facebook.com/viktor.liashko

"Сегодня передал первую часть бронежилетов работникам экстренной медицинской помощи, которые, несмотря ни на что, под пулями, спасают украинцев на грани зоны активных боевых действий. Работаем. Выстоим. Победим!" – поделился Ляшко.

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