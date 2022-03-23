С начала войны оккупанты обстреляли 58 "скорых" и убили 6 медиков — Ляшко

Врачам также достают бронежилеты.
С 24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине, оккупанты обстреляли 58 "скорых" и убили 6 медиков.
Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко на своей странице в Facebook. Он признался, что никогда не думал, что придется доставать бронежилеты для медицинских работников. 23 марта врачи получили первую часть защитных жилетов.
"Сегодня передал первую часть бронежилетов работникам экстренной медицинской помощи, которые, несмотря ни на что, под пулями, спасают украинцев на грани зоны активных боевых действий. Работаем. Выстоим. Победим!" – поделился Ляшко.
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