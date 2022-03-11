С начала войны оккупанты выпустили 328 ракет по мирным населенным пунктам Украины — Залужный

С начала войны оккупанты выпустили 328 ракет по мирным населенным пунктам Украины — Залужный

Эти кровавые преступления требуют расследования Гаагского трибунала.

С начала войны Россия выпустила 328 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр" по мирным городам и селам Украины.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в Facebook.

"С начала открытого вторжения Россия выпустила 328 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр" по мирным городам и селам Украины. Это кровавое преступление путинского режима является вопиющим нарушением норм Международного гуманитарного права и требует расследования Гаагского трибунала", – написал он.

Стоит отметить, что 11 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по пгт Барышевка Киевской области. По предварительной информации, ракета "Искандер" нанесла значительные повреждения инфраструктуре и жилищному фонду.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 16-й день.

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