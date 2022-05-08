С начала войны от рук оккупантов погибли 10 врачей, около 500 больниц повреждены — Денисова

С начала войны от рук оккупантов погибли 10 врачей, около 500 больниц повреждены — Денисова

Российские захватчики проводят целенаправленные обстрелы медицинских учреждений и медицинского транспорта, нарушая право на жизнь и здоровье украинцев.

В результате вражеских обстрелов оккупантов в Украине погибли 10 врачей, повреждены около 500 больниц, 40 медучреждений разрушены и не подлежат восстановлению.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Она также подчеркнула, что международное гуманитарное право запрещает во время вооруженных конфликтов нападения, направленные против медицинского персонала и объектов.

"Конвенцией о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, Конвенцией об улучшении судьбы раненых и больных в действующих армиях от 12 августа 1949 года, Дополнительным протоколом к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, что касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов ( Протокол I) установлены строгие требования по защите медицинского персонала, медицинского транспорта и лечебных учреждений", — отметила Денисова.

Напомним, во временно оккупированном Крыму продолжается незаконная мобилизация в ряды российской армии.

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