С начала войны от вражеских обстрелов погибли более 7 тысяч мирных жителей – МВД

Евгений Енин сообщил, что полиция зафиксировала 22 тысяч вражеских обстрелов с начала войны.

С начала войны в результате вражеских обстрелов погибли более 7 тысяч мирных жителей, 5,5 тысячи — получили ранения.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире информационного телемарафона.

Енин отметил, что полиция зафиксировала 22 тысяч вражеских обстрела с начала войны.

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"Такими обстрелами поражено более 24 тысяч гражданских объектов. Я хочу подчеркнуть, что обстрелы уносят жизни мирных людей – и уже количество мирных жителей, погибших во время этой войны превышает 7 тысяч человек! И еще 5 с половиной тысяч мирных жителей травмированы", – сказал заместитель министра внутренних дел.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Уже второе на этой неделе. Президент отметил, что были приняты определенные решения, "которые мы все скоро увидим".

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