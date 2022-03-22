С начала войны пограничники оформили 15 тыс. автомобилей с гуманитарной помощью

С начала войны пограничники оформили 15 тыс. автомобилей с гуманитарной помощью

Ежедневно на госгранице оформляют от 600 до 800 таких автомобилей.

Начиная с 24 февраля начала войны России против Украины Государственная пограничная служба Украины оформила 15054 автотранспортных средств с гуманитарными грузами.

Ежедневно государственную границу пересекают в среднем от 600 до 800 таких автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

В частности, за последние сутки оформлено 604 грузовика. Преимущественно они пересекают границу со стороны Польши и Словакии.

"Мы искренне благодарим за бесперебойную и кропотливую работу всех причастных к этому важному в условиях военного состояния процесса — благотворителей, волонтеров, контрольных служб в пунктах пропуска!" — говорится в сообщении.

Напомним, в Украину за минувшие сутки прибыли почти 17 тысяч человек.

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