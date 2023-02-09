С начала войны против Украины Путин не достиг ни одной стратегической цели — разведка

Андрей Юсов считает, что кремлевский диктатор продолжит ракетный террор против украинцев.

Кремлевский диктатор Владимир Путин не достиг никакой стратегической цели почти год с начала войны против Украины. Армия захватчиков провалила задачу оккупировать восток Украины, а также не выполнила других прихотей военно-политического руководства.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире единого телемарафона.

По словам Юсова, заявления Кремля относительно очередного "этапа наступления" и оккупации востока Украины до марта 2023 года — лишь игра на публику, поскольку российские войска не прекращали наступательных действий в Украине.

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"Задача РФ оккупировать восток и выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей до конца марта – это чисто пропагандистская задача, не обоснованная в военном смысле", – отметил он.

По мнению Юсова, усиление военной помощи со стороны партнеров Украины пугает российское военное руководство и заставляет торопиться. Также неудачи армии РФ в Украине приводят к ссорам между Кремлем и военно-политическим руководством России.

Также представитель ГУР МО предупредил, что Путин продолжит "ракетный террор" Украины. Москва направлена на уничтожение, распыление, депортацию и в конце концов русификация мирного населения в Украине.

Напомним, в войне России против Украины, вероятно, погибли более 20 российских генералов.

С 24 февраля 2022-го по 9 февраля 2023-го Вооруженные силы уничтожили 135 010 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 910 российских военных. Данные уточняются.

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