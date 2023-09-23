С начала войны РФ потеряла трех командиров престижного полка – разведка Британии

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская оккупационная армия потеряла трех командиров одного из самых престижных воздушно-десантных полков России.

Об этом сообщает разведка Министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что эти командиры были ликвидированы, или ушли в отставку. Отмечается, что командир 247 гвардейского десантно-штурмового полка полковник Василий Попов. Вероятно, погиб в Ореховском направлении в начале сентября 2023-го.

"Лишь несколько недель до этого, в августе 2023-го, его предшественник, полковник Филипп Попов, вероятно, подал в отставку. Независимые российские СМИ утверждают, что он сделал это в знак протеста против того, что военные не смогли найти тела погибших россиян ", — говорится в обзоре разведки.

В первые недели российского вторжения под Николаевом был ликвидирован тогдашний командир 247-й полковник Константин Зизевский.

"Опыт 247 освещает чрезвычайное истощение и высокую текучесть кадров в российских вооруженных силах, даже среди относительно высокопоставленных офицеров", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 22 сентября, на фронте было ликвидировано еще 510 кафиров РФ. В общей сложности уже уничтожено 275 460 окупантов.

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