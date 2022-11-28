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С начала войны Россия нанесла по Украине 16 тысяч ракетных ударов: что чаще всего становится мишенью оккупантов

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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1393
Время на прочтение
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С начала войны Россия нанесла по Украине 16 тысяч ракетных ударов: что чаще всего становится мишенью оккупантов

Фото: Associated Press

Террористы атакуют гражданскую инфраструктуру.

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что за 9 месяцев войны Россия нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по Украине.

Об этом он написал в соцсетях.

По его данным, 97% ракетных ударов пришлись именно на гражданские объекты. Оккупанты уничтожают жилые дома, транспортную и энергетическую инфраструктуры.

"97% российских целей являются гражданскими. Мы воюем против террористического государства. Украина победит и привлечет военных преступников к ответственности", — подчеркнул министр.

Война России против Украины

Россия 24 февраля начала полномасштабную войну против нашего государства. Оккупанты планировали захватить Киев и установить в столице свой марионеточный режим.

С 24 февраля РФ постоянно ракетами обстреливает Украину, убивая людей. В последние дни Россия взялась за нашу энергетическую инфраструктуру. Россияне стремятся зимой оставить украинцев без отопления и электричества.

Путинский генерал и депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал новую цель российских оккупантов для ракетных ударов по Украине. Это – банковская инфраструктура.

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Дата публикации
Просмотры
1393
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