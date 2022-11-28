С начала войны Россия нанесла по Украине 16 тысяч ракетных ударов: что чаще всего становится мишенью оккупантов

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что за 9 месяцев войны Россия нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по Украине.

Об этом он написал в соцсетях.

По его данным, 97% ракетных ударов пришлись именно на гражданские объекты. Оккупанты уничтожают жилые дома, транспортную и энергетическую инфраструктуры.

"97% российских целей являются гражданскими. Мы воюем против террористического государства. Украина победит и привлечет военных преступников к ответственности", — подчеркнул министр.

Последние past nine months, Russia has launched more than 16,000 missile attacks on Ukraine.

97% of russian targets являются CIVILIAN.

Мы боремся за terrorist state. Украина будет прежде всего и должна бороться с war criminals to justice. pic.twitter.com/IGsC09G4Hr — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 28, 2022

Война России против Украины

Россия 24 февраля начала полномасштабную войну против нашего государства. Оккупанты планировали захватить Киев и установить в столице свой марионеточный режим.

С 24 февраля РФ постоянно ракетами обстреливает Украину, убивая людей. В последние дни Россия взялась за нашу энергетическую инфраструктуру. Россияне стремятся зимой оставить украинцев без отопления и электричества.

Путинский генерал и депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал новую цель российских оккупантов для ракетных ударов по Украине. Это – банковская инфраструктура.

Читайте также: