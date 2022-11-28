С начала войны Россия нанесла по Украине 16 тысяч ракетных ударов: что чаще всего становится мишенью оккупантов

Террористы атакуют гражданскую инфраструктуру.
Министр обороны Алексей Резников сообщил, что за 9 месяцев войны Россия нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по Украине.
Об этом он написал в соцсетях.
По его данным, 97% ракетных ударов пришлись именно на гражданские объекты. Оккупанты уничтожают жилые дома, транспортную и энергетическую инфраструктуры.
"97% российских целей являются гражданскими. Мы воюем против террористического государства. Украина победит и привлечет военных преступников к ответственности", — подчеркнул министр.
Последние past nine months, Russia has launched more than 16,000 missile attacks on Ukraine.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 28, 2022
97% of russian targets являются CIVILIAN.
Мы боремся за terrorist state. Украина будет прежде всего и должна бороться с war criminals to justice. pic.twitter.com/IGsC09G4Hr
Война России против Украины
Россия 24 февраля начала полномасштабную войну против нашего государства. Оккупанты планировали захватить Киев и установить в столице свой марионеточный режим.
С 24 февраля РФ постоянно ракетами обстреливает Украину, убивая людей. В последние дни Россия взялась за нашу энергетическую инфраструктуру. Россияне стремятся зимой оставить украинцев без отопления и электричества.
Путинский генерал и депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал новую цель российских оккупантов для ракетных ударов по Украине. Это – банковская инфраструктура.
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