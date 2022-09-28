С начала войны россияне убили 395 детей в Украине

По состоянию на утро 28 сентября более 1172 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 395 детей погибли и более 777 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 401, Харьковской — 231, Киевской — 116, Николаевской — 72, Черниговской — 68, Луганской — 64, Херсонской — 55, Запорожской — 47, Днепропетровской — 26", — говорится в сообщении.

Так, 27 сентября в результате обстрела врагом с. Петропавловка в Харьковской области ранена 16-летняя девушка.

Напомним, львовские дети собрали миллион для ВСУ.

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