С начала войны российские оккупанты обстреляли 63 больницы, погибли пятеро медиков — Ляшко

Еще более 10 медиков тяжелоранены.

С начала широкомасштабного вторжения России на территорию Украины от обстрелов оккупантов погибли пятеро медиков.

Российские захватчики также обстреляли 63 больницы в Украине.

Об этом в телеэфире сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ.

"Уже 63 больницы российскими террористами обстреляны в Украине. К сожалению, за этими обстрелами мы потеряли 5 медицинских работников, более 10 тяжелораненых, которые не могут работать, и легко ранены, которые приступили к выполнению своих обязанностей", — сказал он.

По его словам, в тех регионах, где не происходят активные боевые действия ситуация с больницами, их обеспечением остается под контролем министерства.

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