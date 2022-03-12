С начала войны российские оккупанты убили 82 ребенка — Данилов

Ранее Зеленский сообщал о 79 детях, погибших от российских оккупантов.

По состоянию на вечер 12 марта за 17 дней войны от вражеских обстрелов и бомбардировок российских военных погибли 82 ребенка.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в прямом эфире совместного телемарафона UA.

"К большому сожалению, мы теряем своих детей. На сегодня 82 ребенка погибли от в этой войне, они погибли от пуль оккупантов, которых сюда отправляет Путин. Это для нас очень большая плата за то, что мы боремся за свою независимость. Я хочу сказать, что те люди, которые ведут себя невежливо, им будет очень стыдно после того, как мы одержим победу", — сказал секретарь СНБО.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к итальянцам, 12 марта собравшимся на многотысячный митинг в поддержку государства, сообщил о гибели от войны 79 детей.

ТСН.ua

Читайте также: