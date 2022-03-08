С начала войны российские оккупанты вывели из строя 61 больницу — Ляшко

С начала войны российские оккупанты вывели из строя 61 больницу — Ляшко

В одной из больниц было уничтожено приемное отделение, открытое в 2022 году.

Российские оккупанты с начала войны вывели из строя 61 больницу.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона на канале "1+1".

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"С начала военных действий оккупанты вывели из строя 61 больницу", — сказал глава Минздрава.

По его словам, в этих больницах в результате обстрелов были выбиты окна, повреждены стены, медоборудование. В частности, в одной из больниц было уничтожено приемное отделение, открытое в 2022 году.

Ляшко подчеркнул, что такие действия нарушают все международные конвенции, и он постоянно информирует о таких случаях ответственных международных структур, в частности ВОЗ.

В то же время, министр уточнил, что благодаря скоординированным действиям работа медицинской системы не останавливается и больницы не закрываются.

Следует отметить, что всего два дня назад, 6 марта, Ляшко заявлял о 34 пострадавших больницах.

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