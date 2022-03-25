С начала войны российские военные разрушили в Украине 59 зданий духовного значения

Оккупанты обстреливали здания духовного значения в не менее чем восьми областях Украины.
Российские военные беспощадно обстреливают в Украине здания духовного значения. Оккупанты разрушили уже 59 зданий.
Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики.
В целом, оккупанты уничтожали сооружения в Киевской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. В среднем враг уничтожает два здания духовного значения в день.
"С 24 февраля пострадали уже, по меньшей мере, 59 сооружений духовного значения в по меньшей мере восьми областях Украины. Подавляющее большинство из них – православные храмы. Разрушения получили также мечети, синагоги, протестантские церкви, религиозные образовательные учреждения и важные административные здания религиозных организаций", — говорится в сообщении. .
Напомним, что российские оккупанты разрушили поселок Макаров в Бучанском районе Киевской области. Каждый второй дом там поврежден или уничтожен в результате продолжающихся артиллерийских обстрелов.
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