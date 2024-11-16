С начала войны Украина разработала 4 новых ракеты: какие — рассказал президент

Украина разработала четыре типа ракет, которые сейчас проходят испытания, еще многое предстоит сделать.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Украинскому радио.

Зеленский заявил, что изменения в частном и государственном секторах почти за три года войны с Россией позволили сделать ВСУ технологически сильнейшими в Европе. Он также отметил, что в отраслях производства дронов и радиоэлектронной борьбы Украина еще не достигла значительных результатов, но есть прогресс. Президент сообщил, что в Украине разработаны четыре вида ракет и ведутся их испытания. Также, отметил, что морские дроны нанесли серьезные потери Черноморскому флоту РФ. В бюджете на 2025 год предусмотрено 775 млрд гривен по внутренним заказам по производству дронов.

"Поэтому считаю, что технологии, оружие – мы в этом направлении неплохо работаем. Мы привлекли много денег извне. А в нашем бюджете, например, только на наши дроны, по внутренним заказам – 775 миллиардов гривен на 2025 год. У нас эти деньги уже есть. И это только наши деньги. И плюс все остальные гарантированные финансы от партнеров", – сказал Зеленский.

Представляем, президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью, в котором рассказал об экономической ситуации во время войны.

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